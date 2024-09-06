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Призеру Паралимпиады Габбасову помогли погасить ипотеку

Еркин Габбасов призер ипотека, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 15:20 Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта РК
Не так давно в Париже казахстанский стрелок Еркин Габбасов завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр. После возвращения на родину ему вручили сертификат в размере семи миллионов тенге. Эти деньги пойдут на погашение ипотеки, сообщает Zakon.kz.

6 сентября 2024 года в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) рассказали о встрече спортсмена.

"Вся команда Министерства собралась, чтобы поздравить нашего коллегу Еркина Габбасова с серебряной медалью на Паралимпиаде 2024 года в Париже! Мы очень гордимся тем, что среди нас есть спортсмен, который принес Казахстану первую медаль в паралимпийской стрельбе".Пресс-служба МЦРИАП РК

Примечательно, что Габбасов работает в Кокшетауском специализированном центре обслуживания населения с 2014 года.

Также отмечено, что министр Жаслан Мадиев лично поздравил и вручил Еркину благодарственное письмо, а также медаль "Үздік цифрландырушы".

"Наше министерство решило помочь ему в закрытии долговых обязательств по ипотеке, предоставив сертификат на семь млн тенге. Поздравляем еще раз и желаем дальнейших побед!"Пресс-служба МЦРИАП РК

В 2007 году Еркин Габбасов, работая на стройке, сорвался с 12 этажа строящегося дома. Суд полностью признал вину предприятия, которое не застраховало сотрудника от несчастного случая на производстве. Еркин попал в реанимацию, затем два года был прикован к постели, получив пожизненную первую группу инвалидности. С 2009 года учился сидеть в инвалидной коляске. Позднее трудоустроился в специализированный центр обслуживания населения в городе Кокшетау.

Еркин Габбасов ипотека помощь, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 15:20

Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта РК

31 августа на летних Паралимпийских играх 2024 в Париже в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м стоя в классе SH1 Габбасов занял второе место с результатом 247,7 очка, уступив только стрелку из Южной Кореи Пак Джинхо, установившему новый рекорд Паралимпийских игр (249,4 очка).

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МЦРИАП Париж-2024 Казахстан Кокшетау 2024 год Хорошие новости Паралимпийские игры Ипотека
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