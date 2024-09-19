Как избежать пробок в Алматы и Астане

Аналитики интеллектуальной транспортной системы Sergek ITS (Intelligent Transportation System) провели исследование трафика в Астане и Алматы. Об этом 19 сентября 2024 года рассказали в пресс-службе компании, сообщает Zakon.kz.

Они выявили, что критические уровни загруженности дорог достигаются при определенном количестве одновременно движущегося транспорта. Как следствие, пробки и увеличение времени в пути. Загруженность дорог достигает критического уровня при одновременном перемещении:

в Астане – более 136 тыс. транспортных средств,

в Алматы – 205 тыс. транспортных средств.

Также специалисты Sergek ITS рассчитали, что для комфортного передвижения одновременно на дорогах должны находиться:

в Астане – не более 100 тыс. ТС,

в Алматы – не более 170 тыс. ТС.

"При таком количестве транспорта водители могут без пробок добраться до нужной им точки. Как только показатели переваливают за эти цифры, происходят заторы". Пресс-служба Sergek Group

Фото: пресс-служба Sergek Group

Согласно исследованию, часы максимальных нагрузок на транспортную сеть в обоих городах приходятся на 08:00 и 18:00.

"В это время на дорогах зафиксировано максимальное количество транспорта и минимальная скорость". Пресс-служба Sergek Group

В компании отметили, что решить транспортные проблемы, улучшая только какую-то определенную сферу, невозможно. Для этого должен быть применен комплексный подход.

"Для того, чтобы значительно улучшить ситуацию на дорогах, необходимо не только внедрять инновационные методы управления дорожной сетью, но и развивать общественный транспорт с помощью строительства метро, трамвайных путей, развития сети выделенных полос для общественного транспорта, оптимизации текущей маршрутной сети и создания удобных транспортно-пересадочных узлов", – поделилась глава отдела транспортного анализа Sergek Group Гаухар Достанова.

По ее словам, эти меры предоставят гражданам возможность самим выбирать удобный для них транспорт и, например, легко пересаживаться с автобуса на метро или другой вид транспорта, создав достойную альтернативу личному транспорту, и, как следствие, разгрузят основные дороги.

"Интеграция всех видов транспорта в единую систему и внедрение гибких тарифов помогут более эффективно управлять транспортными потоками и снизить нагрузку на дороги", – дополнительно отметили в Sergek Group.

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Ранее аналитики Sergek ITS подсчитали, на сколько снизилась скорость на дорогах Алматы и Астаны с наступлением 1 сентября 2024 года и на сколько раньше теперь водителям нужно выезжать, чтобы не опоздать.