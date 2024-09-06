В Ботсаду Алматы расцвели первоцветы

Администрация Главного ботанического сада (ГБС) Алматы поделилась новым видео. Как оказалось, на коллекционном участке культиваров цветочно-декоративных и орнаментальных растений наступило время цветения безвременника или колхикума великолепного, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркивают, что этот цветок называют осенним чудом.

"Он так сильно похож на весенний крокус, что кажется будто природа действительно творит чудеса и осенью расцвели первоцветы. Да и внезапное появление из-под земли прекрасных цветов, когда вся природа увядает и уже не за горами первые заморозки, также вызывает искреннее удивление". Администрация ГБС Алматы

Безвременник великолепный (лат. Cólchicum speciósum) – многолетнее травянистое растение. Латинское название происходит от греческого названия области в Западной Грузии (Колхида), где обитают некоторые виды этого рода. Русское название безвременник связано с особенностью цветка цвести поздней осенью.

Безвременник великолепный отличается очень необычным циклом развития.

Крупные клубнелуковицы зимуют в почве. Рано весной отрастает 5-6 широкоэллиптических складчатых листьев, которые в июле отмирают. Затем наступает период полного покоя и в сентябре из земли поднимаются одиночные цветки воронковидной формы, при этом листья полностью отсутствуют.

По внешнему виду, продолжают эксперты, цветки очень похожи на крокус или шафран. Следует помнить, что во всех частях безвременника содержится алкалоид колхицин.

Его используют для приготовления сильнодействующих лекарств, однако незначительное превышение дозы может быть опасным, поэтому безвременник относят к ядовитым растениям.

"Согласно легенде, безвременник причастен к успеху миссии легендарного предводителя аргонавтов Ясона. Дочь колхидского царя Медея вручила Ясону волшебное зелье – сок корней некой травы, которое помогло пройти ему все испытания и заполучить золотое руно. По преданию, это и был безвременник – он вырос из крови прикованного к скале Прометея". Администрация ГБС Алматы

В июле ботсад Алматы рассказал об успокаивающей "чудо-траве": там валериана растет на коллекционном участке лекарственных растений и в Альпинарии.