Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 23 по 25 сентября

Фото: Zakon.kz

Специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 23 по 25 сентября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

В Астане 23 сентября: переменная облачность, временами дождь. Ветер 9-14 ночью порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +14+16°. 24 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°, днем +11+13°. 25 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°, днем +8+10°. В Алматы 23 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +23+25°. 24 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +25+27°. 25 сентября: ночью переменная облачность, без осадков. Днем переменная облачность, дождь, гроза. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°, днем +23+25°. Шымкент 23 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°, днем +27+29°. 24 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°, днем +28+30°. 25 сентября: ночью переменная облачность, без осадков. Днем переменная облачность, дождь, гроза. Ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°, днем +26+28°. Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидает казахстанцев на протяжении всего сентября. Читайте также Психолог объяснила зависимость знаменитостей от пластических операций Дожди и грозы: какая погода ожидает казахстанцев 23 сентября 18 блокпостов выставили на дорогах Карагандинской области

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