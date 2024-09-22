Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 23 по 25 сентября
В Астане
23 сентября: переменная облачность, временами дождь. Ветер 9-14 ночью порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +14+16°.
24 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°, днем +11+13°.
25 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°, днем +8+10°.
В Алматы
23 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +23+25°.
24 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +25+27°.
25 сентября: ночью переменная облачность, без осадков. Днем переменная облачность, дождь, гроза. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°, днем +23+25°.
Шымкент
23 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°, днем +27+29°.
24 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°, днем +28+30°.
25 сентября: ночью переменная облачность, без осадков. Днем переменная облачность, дождь, гроза. Ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°, днем +26+28°.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидает казахстанцев на протяжении всего сентября.