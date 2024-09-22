Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 23 по 25 сентября

Алматинская телебашня, телевизионная и радиовещательная башня, Кок-Тобе, закат, тучи, пасмурная погода, облачность, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2024 18:07 Фото: Zakon.kz
Специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 23 по 25 сентября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

В Астане

23 сентября: переменная облачность, временами дождь. Ветер 9-14 ночью порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +14+16°.

24 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°, днем +11+13°.

25 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°, днем +8+10°.

В Алматы

23 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +23+25°.

24 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +25+27°.

25 сентября: ночью переменная облачность, без осадков. Днем переменная облачность, дождь, гроза. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°, днем +23+25°.

Шымкент

23 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°, днем +27+29°.

24 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°, днем +28+30°.

25 сентября: ночью переменная облачность, без осадков. Днем переменная облачность, дождь, гроза. Ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°, днем +26+28°.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидает казахстанцев на протяжении всего сентября.

Читайте также

пластические операции
Психолог объяснила зависимость знаменитостей от пластических операций
Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода
Дожди и грозы: какая погода ожидает казахстанцев 23 сентября
полиция, блокпосты
18 блокпостов выставили на дорогах Карагандинской области
Андрей Дюсупов
Погода Казахстан 2024 год Прогноз погоды
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
&quot;Любимый мужчина рядом&quot;: Динара Сатжан опубликовала фото с Валерием Меладзе
"Любимый мужчина рядом": Динара Сатжан опубликовала фото с Валерием Меладзе
золото, контрабанда
Набитый золотом Lexus пытался въехать в Казахстан из Кыргызстана
12-летний сын Ерке Есмахан получил неожиданный подарок от отчима
12-летний сын Ерке Есмахан получил неожиданный подарок от отчима
Баян Алагузова закатила грандиозную вечеринку в честь 55-летия мужа
Баян Алагузова закатила грандиозную вечеринку в честь 55-летия мужа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: