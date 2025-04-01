Табуированная профессия: Почему в Казахстане только одна работающая доула смерти

Обычно у всех на слуху доула, которая помогает роженицам, но существуют еще и специалисты, которые, наоборот, сопровождают человека при уходе в мир иной. В Европе это уже профессия, а в Казахстане работает пока единственная на всю страну доула смерти – Зухра Сарманова, сообщает Zakon.kz.

В переводе с греческого доула означает "раб". В древности это были люди, которые полностью принадлежали другому человеку и сопровождали его от рождения до самой смерти. В западной культуре профессия доулы смерти утверждена законодательно, а в Казахстане эта тема пока остается табуированной. Обучают таких специалистов в международной ассоциации доул смерти INELDA.

Зухра Сарманова по образованию психолог. Для себя выбрала направление трансперсональной, или интегральной, психологии. Она отмечает, что в этом направлении может прочувствовать другого человека, как себя, а не ограничиться лишь тем, чтобы изучать поведение и абстрагироваться от проблемы.

"Доула при рождении помогает роженице справиться с эмоциями, чувствами, страхами, которые она испытывает в тот момент. Ведь женщина в момент схваток чаще всего одна – доула помогает ей справляться эмоционально. А вот говорить о смерти с умирающим, сопровождать его – нет у нас пока такой культуры. Я не присутствовала со своими клиентами именно в момент их смерти – они приходили, уже зная, что умрут, так как тяжело болели. Обычно, если мы знаем, что человек умирает, мы не можем с ним поговорить о том, что с ним происходит, мы говорим: "Все будет хорошо, ты справишься!" А человеку нужно совсем другое. Он уже знает, что умрет. Доула – этот тот человек, с которым ты можешь поговорить обо всем, тот, кто дает место всем чувствам и эмоциям". Зухра Сарманова

Прежде всего доула говорит с человеком о смерти как о физиологическом процессе – о том, как это будет происходить.

"Никто не знает, что там дальше – после смерти ведь оттуда еще никто не возвращался. Я рассказываю о физиологических вещах. Когда душа собирается покинуть тело, то человеку становится очень тяжело и некомфортно. Я прошу, чтобы надели легкую одежду из легких тканей, накрылись тонким одеялом, некоторые даже просят снять сережки – настолько становится телу тяжело, потому что оно проходит через определенные этапы. Нужно поговорить обо всем. Мы настолько не привыкли говорить о смерти, что даже дела в порядок не приводим, как будто мы будем жить вечно. Я имею в виду, что нужно написать завещание, оставить свои документы в порядке. Тогда и родственникам будет легче". Зухра Сарманова

Перед смертью человек больше всего жалеет о том, что мало времени проводил с близкими, с детьми, мало путешествовал, слишком много времени посвящал работе.

"Жизнь – это взаимоотношения, она наполнена ими. Все мы чьи-то дочери или сыновья, родители, братья или сестры, коллеги и друзья. И если убрать это все, мы останемся одни. Исходя из этого, люди больше всего сожалеют и думают в конце жизни о взаимоотношениях, о том, что мало уделяли внимания близким, родным, родителям, детям, то есть у них больше всего сожалений именно о взаимоотношениях любого плана". Зухра Сарманова

Некоторые считают, что доуле можно доверить любую тайну, которую человек мог бы унести с собой в могилу. Однако сама доула отмечает – она не отпускает грехи.

"Если это христианин, то я отправляю его в церковь на исповедь. Я обычный человек, я не отпускаю грехи. Я больше о том, чтобы смело говорить о смерти, о том, что это естественный процесс, как и рождение. Многие учения и религии говорят, что "там" не страшно. Этого боятся сами люди. Я говорю про неизбежность смерти, ведь каждый день, засыпая, мы почти умираем. Умирает прожитый день, ведь он никогда не повторится в нашей жизни, дети растут, "умирает" их детство, ведь они никогда больше не будут маленькими, уходят юность и молодость. Это нормальный процесс перехода, который никого не пугает. А физиологическая смерть – это точка невозврата. И здесь самое главное – снизить страх. Когда ты об этом говоришь спокойно, свободно и открыто, то и страх начинает снижаться. Это одна из самых основных и важных задач – уменьшить страх умирающего человека. Нужно рассказать, что с ним будет, что он может выбрать место, где он умрет, и даже обстановку в комнате и температуру, и даже тех, кто будет рядом с ним. У него также есть выбор – похоронят его или кремируют. Очень хочется, чтобы такое право выбора было у нас у всех". Зухра Сарманова

Помощь у доулы всегда просят родственники умирающих, а также те, кто потерял своих родных и проходит стадию горевания.

"Я работала с женщиной, которая внезапно потеряла сына, и у нее было невероятное горевание. Обратился ко мне ее брат с просьбой помочь. Также были супруги достаточно преклонного возраста, и он умирал. Я работала с ними обоими. Изначально я всегда разговариваю с человеком, чтобы узнать, насколько он готов принять эту помощь. Обычно обращаются родные и близкие с просьбой. Ни разу не было случая, чтобы обратился лично сам умирающий. У нас нет этого в культуре. Мы до сих пор не можем или не хотим понять и принять, что смерть – это часть жизни, это неизбежность. В горевании чаще всего люди жалеют в первую очередь себя, потому что остались без этого человека. Когда человек приходит с гореванием, мы работаем с его сожалениями, с его чувством вины – это неизбежная часть. Это нормально. Не нужно такому человеку говорить: "Отвлекись!", не нужно обесценивать его чувства. Рядом с умирающим всегда есть люди, которые могут на десятилетия застрять в этом положении. Нужно хотя бы если не принять, то согласиться с уходом близкого человека. Когда мы с этим соглашаемся, то делаем уже полшага". Зухра Сарманова

Время работы с людьми, которые обращаются к доуле смерти, зависит от того, что они хотят получить. Кому-то хватает одной встречи, другим, чтобы выговориться, помощь необходима чаще – один или несколько раз в неделю.

Пока Зухра Сарманова – единственный специалист с подобной профессией в Казахстане.

"Несколько человек из Казахстана тоже проходили обучение. Почему они не работают, я не знаю. Возможно, они обучались для себя. Эта профессия сейчас непопулярна, потому что это очень табуированная тема, у нас не принято говорить о смерти, хотя ее никто на Земле избежать не сможет". Зухра Сарманова

Зухра Сарманова отмечает, что не продолжает общение с людьми, с которыми работала. Обычно о смерти того, кого она сопровождала, сообщают родственники, если посчитают нужным.

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