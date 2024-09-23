В Астане стартовала вакцинация девочек против вируса папилломы человека

В столице 23 сентября стартовала кампания по вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ), сообщает Zakon.kz.

По информации акимата Астаны, в городе на сегодняшний день имеется более 12 тысяч доз вакцины. В плановом порядке вакцинации подлежат 13 тысяч 11-летних девочек. Также рассмотрена наверстывающая иммунизация для девочек 12-13 лет включительно.

"Прививки будут проводиться в медицинских кабинетах школ после получения информированного согласия родителей или законных представителей. По желанию родителей вакцинация также может быть проведена в поликлиниках по месту прикрепления", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что вакцина против ВПЧ доказала свою эффективность и безопасность на международном уровне. Сегодня ее используют в 135 странах мира, благодаря чему в ряде стран распространенность ВПЧ среди женщин на сегодняшний день снизилась на 90%.







"Начало вакцинации девочек в возрасте 11 лет против ВПЧ – это важный шаг в защите будущего здоровья нашего подрастающего поколения. Наша цель – обеспечить максимальную защиту и снизить заболеваемость среди населения. Мы призываем родителей воспользоваться этой возможностью, чтобы обеспечить своим детям надежную защиту от потенциально опасных заболеваний", – отметила руководитель столичного Управления общественного здравоохранения Алия Рустемова.

Ранее сообщалось, что главный санитарный государственный врач подписал постановление от 17 сентября 2024 года "Об организации и проведении вакцинации против вируса папилломы человека".