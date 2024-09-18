В Казахстане начинается вакцинация девочек против вируса папилломы человека

Главный санитарный государственный врач подписал постановление от 17 сентября 2024 года "Об организации и проведении вакцинации против вируса папилломы человека", сообщает Zakon.kz.

"Организовать проведение профилактических прививок против вируса папилломы человека (ВПЧ) девочкам в возрасте от 11 лет до 11 лет 11 месяцев 29 дней включительно после получения информированного согласия родителей (законных представителей)", – говорится в документе.

Кроме того, предписано провести наверстывающую вакцинацию против ВПЧ девочек в возрасте от 12 до 13 лет 11 месяцев 29 дней включительно после получения информированного согласия родителей (законных представителей).

Также утвержден алгоритм проведения профилактических прививок против вируса папилломы человека.

Вместе с тем акимам областей, городов республиканского значения и столицы для планирования и координации мероприятий по подготовке и проведению вакцинации против ВПЧ необходимо:

создать региональный штаб по вакцинации против ВПЧ с проведением заседаний штаба не менее одного раза в месяц;

обеспечить еженедельный мониторинг проведения вакцинации против ВПЧ девочек в возрасте от 11 лет до 13 лет 11 месяцев 29 дней включительно, подлежащих вакцинации против ВПЧ с проведением контроля за полнотой планирования в соответствии с данными территориального управления образования по количеству детей в школах;

проводить широкую информационно-разъяснительную работу по важности вакцинации в профилактике рака шейки матки с выделением финансовых средств на размещение визуальной информации (билборды, баннеры) на улицах городов и сел, а также разработки и демонстрации видеороликов, тиражирования информационных материалов по вопросам иммунизации.

Руководителям управлений здравоохранения областей и города Шымкент, управлений общественного здоровья города Алматы и Туркестанской области, управления общественного здравоохранения города Астана необходимо обеспечить:

полную укомплектованность прививочных бригад подготовленными специалистами, вакцинами, термоконтейнерами, хладоэлементами, контейнерами для безопасного сбора и утилизации медицинских отходов (КБСУ), компьютером, интернетом для ввода данных в медицинскую информационную систему модуль "Вакцинация";

соблюдение "холодовой цепи" при хранении и транспортировке вакцины и приведение в готовность холодильного оборудования территориальных складов, предназначенных для хранения вакцин, назначение лиц, ответственных за хранение и движение вакцин;

оснащение прививочного кабинета и прививочной бригады препаратами для оказания экстренной медицинской помощи при развитии неблагоприятных проявлений после иммунизации;

организацию хранения КБСУ в безопасном месте до их транспортировки и утилизации и уничтожение КБСУ согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям;

формирование оснащенных выездных прививочных бригад для работы в населенных пунктах, где отсутствуют прививочные кабинеты, отдаленные населенные пункты.

Руководителям управлений образования областей и городов Астана, Алматы, Шымкент:

предоставлять в территориальные управления здравоохранения списки подлежащего контингента с дальнейшим предоставлением откорректированных списков с учетом вновь прибывших или убывших детей к 30 числу каждого отчетного месяца;

выделить отдельное проветриваемое помещение, обеспечивающее односторонний поток прививаемых лиц для организации медицинского наблюдения за ними в течение 30 минут после вакцинации;

назначить ответственных лиц из числа работников школ (психолог школы, социальный педагог) с целью снятия психоэмоционального напряжения, сопровождения и проведения беседы с подлежащим контингентом в период проведения вакцинации и медицинского наблюдения после иммунизации в течение 30 минут;

организовать совместно с медицинскими работниками поликлиник и школ, специалистов санитарно-эпидемиологической службы проведение классных часов, собраний с родителями для разъяснения вопросов вакцинации против ВПЧ и получения информированного согласия родителей на вакцинацию, а также проведения опроса перед вакцинацией для установления противопоказаний.

Руководителям ДСЭК предписано обеспечить контроль за исполнением настоящего постановления с рассмотрением хода проведения вакцинации против ВПЧ на заседании регионального штаба по вакцинации против ВПЧ не менее одного раза в месяц.

Постановление вводится в действие со дня подписания.