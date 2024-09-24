Казахстанец рассказал об учебе в колледже Кембриджа и как он там оказался

Ян Джесов – выпускник Денисовской общеобразовательной школы № 2 в Костанайской области. Еще в девятом классе он завоевал бронзовую медаль областной олимпиады школьников. Что происходило дальше и как ему удалось уехать в Кембридж, рассказали Zakon.kz в пресс-службе Управления образования.

После "бронзы" школьник в 2023 году прошел все этапы Республиканской сельской олимпиады. Он стал ее победителем по предмету "Математика" и заслужил право участия в заключительном этапе Республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам.

"Для дальнейшего пути он выбрал математику, поступив в Cambridge St. Andrew's College", – уточнили в управлении.

St. Andrew's College Cambridge – это престижная частная школа, расположенная в Кембридже. Школа принимает учеников в возрасте от 15 до 19 лет со всего мира и имеет высокий рейтинг. St. Andrew's College Cambridge была награждена наградой The Good Schools Guide Award в 2019 году, а также была признана лучшей школой по результатам Cambridge English Language Assessment в 2017 году.

Сейчас Ян обучается по программе Foundation, готовится к поступлению в университет.

"Учиться очень интересно, по крайне мере, необычно. За основу взял математику, но большинство тем уже знаю. Еще изучаю физику и компьютерные технологии. На данный момент в планах адаптироваться, перенять местные знания и получить хорошее образование". Ян Джесов

Ранее сообщалось, что с 23 по 27 сентября 2024 года во всех школах Казахстана пройдут родительские собрания, посвященные безопасности детей. Темой обсуждения станет вопрос ответственности родителей за безопасность своих детей как в реальной жизни, так и в онлайн-пространстве.