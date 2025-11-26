Несовершеннолетний казахстанец атаковал все экстренные службы звонками о бомбе

В областном центре Костанайской области семиклассник позвонил в полицию и рассказал о заложенной бомбе в одной из городских школ, сообщает Zakon.kz.

На место предполагаемого происшествия сразу выехали полицейские, пожарные, медики и спецподразделения. В учебном заведении ничего не нашли, передает "КТК".

Позже выяснилось, что 13-летний ученик решил таким образом пошутить. Он перепугал не только полгорода, но и втянул в процесс обзвона своего товарища. Именно с его телефона он сообщал о взрывном устройстве в школе.

Теперь за его проделки подростка ответят родители.

"Родители несовершеннолетнего уже привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Вместе с тем будет рассмотрен вопрос о возмещении затрат, понесенных экстренными службами при реагировании на вызов", – прокомментировал инцидент старший оперуполномоченный по особо важным делам ДП Костанайской области Азат Малгельдин.

В Мангистау подросток на полной скорости авто влетел в полицейскую машину.