Во всех школах Казахстана пройдут собрания: что случилось
По данным ведомства, темой обсуждения станет вопрос ответственности родителей за безопасность своих детей как в реальной жизни, так и в онлайн-пространстве.
Также, как уточняют специалисты, родителям представят пошаговые рекомендации о том, как вовремя распознать угрозы и какие меры предпринять для их предотвращения.
Среди ключевых – наблюдение за поведением ребенка, мониторинг активности в социальных сетях, взаимодействие со сверстниками в школьной среде.
"Безопасность детей должна быть приоритетом для каждого взрослого. Открытый диалог с ребенком, активное участие в его жизни, контроль за цифровыми устройствами и постоянное обсуждение вопросов безопасности – это основные инструменты, которые помогают предотвратить проблемы. Задача родителей не просто контролировать, но и поддерживать доверительные отношения, чтобы ребенок знал, что его всегда готовы выслушать и помочь. Наши дети – это будущее, и от нас зависит их благополучие".Председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Насымжан Оспанова
В министерстве напомнили, что по стране работает круглосуточный государственный контакт-центр "111", где родители и дети могут получить квалифицированную консультацию психологов и юристов.
Только по Алматы за последнее время произошло несколько трагедий с несовершеннолетними. К примеру, 12 сентября сообщалось, что 12-летняя девочка прыгнула с 13-го этажа. 16 сентября 2024 года две девочки разбились насмерть, упав с высотки.
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