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Во всех школах Казахстана пройдут собрания: что случилось

Пустой класс, пустые классы, школьный кабинет, школа, дистанционное обучение, удаленная учеба, удаленка , фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 15:48 Фото: Zakon.kz
С 23 по 27 сентября 2024 года во всех школах Казахстана пройдут родительские собрания, посвященные безопасности детей. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения.

По данным ведомства, темой обсуждения станет вопрос ответственности родителей за безопасность своих детей как в реальной жизни, так и в онлайн-пространстве.

Также, как уточняют специалисты, родителям представят пошаговые рекомендации о том, как вовремя распознать угрозы и какие меры предпринять для их предотвращения.

Среди ключевых – наблюдение за поведением ребенка, мониторинг активности в социальных сетях, взаимодействие со сверстниками в школьной среде.

"Безопасность детей должна быть приоритетом для каждого взрослого. Открытый диалог с ребенком, активное участие в его жизни, контроль за цифровыми устройствами и постоянное обсуждение вопросов безопасности – это основные инструменты, которые помогают предотвратить проблемы. Задача родителей не просто контролировать, но и поддерживать доверительные отношения, чтобы ребенок знал, что его всегда готовы выслушать и помочь. Наши дети – это будущее, и от нас зависит их благополучие".Председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Насымжан Оспанова

В министерстве напомнили, что по стране работает круглосуточный государственный контакт-центр "111", где родители и дети могут получить квалифицированную консультацию психологов и юристов.

Только по Алматы за последнее время произошло несколько трагедий с несовершеннолетними. К примеру, 12 сентября сообщалось, что 12-летняя девочка прыгнула с 13-го этажа. 16 сентября 2024 года две девочки разбились насмерть, упав с высотки.

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