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Какой ущерб паводки нанесли дорогам в Казахстане

Паводки, паводки в Казахстане, наводнения, наводнение, эвакуация людей, затопления сел, потопы, затопления деревень, потопы в области, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 11:04 Фото: akorda.kz
Министр транспорта Марат Карабаев 24 сентября 2024 года на заседании правительства рассказал, что из-за паводков по республиканским дорогам были размыты обочины и дорожное полотно, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер подчеркнул, что для ликвидации последствий паводков продолжаются работы по восстановлению поврежденных участков дорог и сооружений.

"По республиканским дорогам были размыты обочины и дорожное полотно на 122 участках. Сумма ущерба составила 8,5 млрд тенге. Финансирование восстановительных работ предусмотрено в полном объеме. В настоящее время за счет республиканского бюджета полностью завершены работы на 102 участках. Работы на оставшихся 20 участках ведутся за счет средств Банка развития Казахстана", – озвучил Карабаев.

По его словам, данные участки будут завершены до конца строительного сезона.

"По местным дорогам в 10 регионах зарегистрированы разрушения на 414 участках, такие как размыв обочин и дорожного полотна, разрушение земляного полотна, сооружений и т. д. За счет местного бюджета полностью завершены работы по восстановлению 233 участков. Ведутся восстановительные работы на 35 участках в Костанайской области. Вместе с тем на восстановление 88 участков по Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Костанайской и Северо-Казахстанской областям из чрезвычайного резерва правительства выделено 29 млрд тенге. Работы будут завершены до конца строительного сезона", – сказал Карабаев.

Также он рассказал, что акиматом Западно-Казахстанской области подготовлены расчеты для выделения средств из резерва правительства в сумме 1 млрд тенге на восстановление 26 участков и в настоящее время министерством проводится процедура согласования проекта постановления.

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