Более 8 тыс. домов не подлежат восстановлению после паводков

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев 24 сентября на заседании правительства рассказал, что проведено техническое обследование пострадавших от паводков домов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что паводки охватили 10 областей нашей страны. В результате пострадали 224 населенных пункта и 17 603 жилых дома.

"По всем пострадавшим объектам проведено техническое обследование. По результатам обследований: в 9 156 домах проведены ремонтные работы, 8 447 домов признаны не подлежащими восстановлению. На вторичном рынке были приобретены 5 767 домов и квартир. Начато строительство новых 2 680 домов. Следует отметить, что при выборе площадок для строительства новых жилых домов учитывались рельеф и ландшафт местности с целью недопущения их подтопления в будущем", – дополнил Шарлапаев.

По его словам, на сегодняшний день завершено строительство 2 576 домов. Строительные работы начались в конце мая и завершились в течение четырех месяцев.

С его слов, в результате координации акиматов и центральных государственных органов были максимально привлечены трудовые и материально-технические ресурсы.

"К примеру, было задействовано более 8 тыс. человек и 700 единиц техники. В свою очередь, особо отметим активную работу представителей бизнеса, строительных компаний и строителей, благотворительных фондов, волонтеров и всех неравнодушных граждан страны – которые участвовали в обеспечении жильем наших пострадавших граждан. Борьба с последствиями стихии наглядно показала целостность нашей страны. Кроме того, это привело к пересмотру подходов к проектированию, изменению нормативной базы при чрезвычайных ситуациях. Министерство будет усиливать работу в этом направлении", – сказал Шарлапаев.

22 августа 2024 года РГП "Казгидромет" открыл доступ к интерактивной карте "Гидрологический мониторинг", которая предоставляет подробную информацию о текущем состоянии водных объектов Казахстана.



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