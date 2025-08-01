Ботсад Алматы объявил о временном закрытии

Администрация Главного ботанического сада (ГБС) Алматы сегодня, 1 августа 2025 года, выступила с важным заявлением. В нем гостей сада предупреждают о том, что в понедельник, 4 августа, ГБС будет закрыт, сообщает Zakon.kz.

Специалисты уточнили, что на территории пройдет регулярная плановая санитарная обработка.

В остальные дни график работы ГБС остается прежним:

"Мы работаем ежедневно с 09:00 до 20:00. Технический перерыв работы кассы: 15:00-15:30".

Также есть небольшое уточнение.

Возможен перенос санитарного дня по техническим причинам или если первый понедельник месяца выпадает на праздничный день.

Ранее в ГБС в очередной раз напомнили всем посетителям: любоваться гортензиями можно, но по газонам ходить нельзя.

Также есть и другие ограничения. С ними можно познакомиться по этой ссылке.