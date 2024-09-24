Бозумбаев предложил определить резерв бюджета на случай ЧС
Фото: primeminister.kz
Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев 24 сентября 2024 года на заседании правительства заявил, что в Казахстане необходимо определить модель обязательного страхования имущества от чрезвычайной ситуации (ЧС), сообщает Zakon.kz.
Бозумбаев отметил, что необходимо определить неснижаемый остаток резерва на случай ЧС республиканского и местных бюджетов.
"Необходимо определить оптимальные модели обязательного страхования имущества от ЧС, и начать работу по внедрению в рисковых зонах, подверженных стихийным бедствиям. Кроме того, необходимо внедрять механизм катастрофических бондов. Необходимо нормативно урегулировать ряд вопросов с внесением изменений в действующее законодательство, в частности, создать постоянно действующий Республиканский оперативный штаб и наделить его полномочиями по принятию решений в период ЧС регионального и республиканского масштабов, в том числе по восстановлению пострадавшего имущества, возмещению ущерба, привлечению сил организаций и их имущества", – озвучил он.
Ранее стало известно, что в Казахстане разрабатывают информационную систему прогнозирования и моделирования паводков.
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