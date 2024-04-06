Канат Бозумбаев: В Атырау объявят режим ЧС

6 апреля в Атырау с рабочим визитом прибыл вице-премьер Канат Бозумбаев. Он провел заседание Оперативного штаба, где сообщил, что в городе объявят режим ЧС, сообщает Zakon.kz.

Это решение обусловлено половодьем в России и тем, что для борьбы с паводком в Атырауской области необходимо укрепить дамбы реки Жайык.





"Я думаю, что мы будем объявлять режим ЧС в городе Атырау в первую очередь. Вот как он был объявлен в Кульсары, так же он будет объявлен и в Атырау. Но не для того, чтобы люди сильно переживали. Мы сегодня составляем план по борьбе с паводком на реке Жайык. Потому что сейчас пропуски со стороны Российской Федерации составляют 3 тысячи кубометров, а в дальнейшем, возможно, будут 4-4,5 тысячи. И где-то есть 20 дней, когда до Атырау дойдет эта вода. Поэтому мы должны быть готовы укрепить свои все дамбы, выкопать необходимые каналы и сбрасывать воду, не доходя до Атырау", – сообщил заместитель премьер-министра Бозумбаев.

Ранее Канат Бозумбаев на вертолете осмотрел подтопленные территории в Атырауской области.

В своем обращении к народу президент Токаев сообщил, что паводки, возможно, самые масштабные за последние 80 лет, и рассказал, какие меры принимаются для минимизации ущерба. Также президент поручил разбронировать госрезерв для помощи пострадавшим от паводков и направить дополнительные воинские соединения на борьбу со стихией.

