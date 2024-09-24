Информационную систему прогнозирования и моделирования паводков разрабатывают в Казахстане

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на заседании правительства 24 сентября 2024 года рассказал, какие меры предпринимаются для совершенствования прогнозирования паводков, сообщает Zakon.kz.

Нуржан Нуржигитов отметил, что совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности ведется работа по созданию информационной системы для прогнозирования и моделирования наводнений flood.gharysh.kz.

"В четвертом квартале 2024 года планируется ее запуск. Информационная система позволит моделировать соответствующие прогнозы для принятия стратегических решений, то есть будет доступна возможность визуализировать на карте зоны риска потенциальных подтоплений, соответствующих прогнозным значениям, предоставляемым компетентными органами", – сообщил министр.

Глава Минводных ресурсов также рассказал, что планируется подписать с Министерством водного хозяйства КНР Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области водных ресурсов, в рамках которого в том числе будут рассматриваться вопросы борьбы с наводнениями и паводками.

С Российской Федерацией достигнута договоренность о создании единой рабочей группы по всем казахстанско-российским трансграничным водотокам для координации действий сторон в период прохождения половодий и паводков.

22 августа 2024 года РГП "Казгидромет" открыл доступ к интерактивной карте "Гидрологический мониторинг", которая предоставляет подробную информацию о текущем состоянии водных объектов Казахстана.