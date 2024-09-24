Полиция предупредила жителей Тараза о введении ограничительных мер
Фото: Жамбылский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом
24 сентября 2024 года Жамбылский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом в Таразе проводит учения "Бекет-Антитеррор-2024", сообщает Zakon.kz.
Отмечено, что целью мероприятия является проверка уровня готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов по пресечению различных угроз террористического характера.
"Призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учениям, возможным временным ограничениям движения населения и автотранспорта, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования сотрудников государственных органов".Жамбылский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом
Ранее сообщалось, что главу полиции Жамбылской области и его заместителей уволили после проверки Министерств внутренних дел.
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