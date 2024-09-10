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Жителей сразу трех районов СКО предупредили о возможных ограничениях

Военный полигон, военные учения, ракеты, ракетные войска, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 10:05 Фото: akorda.kz
Северо-Казахстанский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом 10 сентября 2024 года заявил о проведении антитеррористических учений в Тимирязевском, Г.Мусрепова и Шал акынском районах СКО, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, проведение антитеррористических учений планируется с 10 по 12 сентября на территории:

  • с. Тимирязево Тимирязевского района (10 сентября с 10:00 до 18:30),
  • с. Новоишимское района им. Г. Мусрепова (11 сентября с 10:00 до 18:30),
  • г. Сергеевка Шал акынского района (12 сентября с 10:00 до 18:30).

В оперштабе уточнили, что целью мероприятий является проверка готовности сил и средств, правоохранительных и специальных органов к реагированию на различные угрозы террористического характера.

"Учение максимально приближено к боевым условиям, с различными элементами сложности. В этой связи призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, возможным временным ограничениям передвижения автотранспорта и населения. Жителей, гостей города и сел просим соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов. Доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложной информации среди населения", – говорится в заявлении.

Ранее Минобороны предупредило казахстанцев о возможном введении ограничительных мер в пяти регионах со 2 по 13 сентября 2024 года.

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