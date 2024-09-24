Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Главу полиции Жамбылской области и его замов уволили после проверки МВД

Главу полиции Жамбылской области и его замов уволили после проверки МВД, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 10:38 Фото: ДП Жамбылской области
В полиции Жамбылской области произошли кадровые изменения, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы Департамента полиции региона, в рамках реализации поручений главы государства по усилению работы по борьбе с наркопреступностью и укреплению принципа "закон и порядок", данных в Послании народу, а также по итогам инспекторской проверки МВД, проведенной в ДП, произведен ряд кадровых назначений.

Освобождены от занимаемых должностей:

  • начальник Департамента полиции Арманбек Баймурзин;
  • его заместители Курмет Мажикенов, Нуржан Рахметуллаев, Канат Сматов, Бауыржан Удергенов;
  • начальник управления собственной безопасности ДП Алмас Кожашев.

Новым начальником областного полицейского ведомства назначен Бахытжан Малыбаев, ранее возглавлявший департамент полиции на транспорте.

Новый начальник ДП Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 10:38

Фото: ДП Жамбылской области

На должность первого заместителя начальника ДП назначен Максат Канапяев, а заместителями стали Бауыржан Жанаев, Жайдарбек Куттыбаев и Мухтар Аманбеков.

21 августа 2024 года в Таразе сменили главного полицейского начальника.

Кроме того, 23 августа в Шымкенте назначили нового начальника полиции города.

Читайте также

Подписание законов, назначения, президент подписал, резиденция президента
Токаев сменил командующего Войсками противовоздушной обороны
Ирина Капитанова
МВД РК Жамбылская область 2024 год Полиция Назначения
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Пустой класс, пустые классы, школьный кабинет, школа, дистанционное обучение, удаленная учеба, удаленка
Во всех школах Казахстана пройдут собрания: что случилось
Астролог Василиса Володина составила гороскоп
Астролог Василиса Володина назвала самый удачливый знак на ближайшие 20 лет
Резкое похолодание и снег ожидаются в Казахстане
Резкое похолодание и снег ожидаются в Казахстане
Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан
Казахстанцам напомнили важную деталь про депозиты, открытые онлайн
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: