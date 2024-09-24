Главу полиции Жамбылской области и его замов уволили после проверки МВД

В полиции Жамбылской области произошли кадровые изменения, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы Департамента полиции региона, в рамках реализации поручений главы государства по усилению работы по борьбе с наркопреступностью и укреплению принципа "закон и порядок", данных в Послании народу, а также по итогам инспекторской проверки МВД, проведенной в ДП, произведен ряд кадровых назначений.

Освобождены от занимаемых должностей:

начальник Департамента полиции Арманбек Баймурзин;

его заместители Курмет Мажикенов, Нуржан Рахметуллаев, Канат Сматов, Бауыржан Удергенов;

начальник управления собственной безопасности ДП Алмас Кожашев.

Новым начальником областного полицейского ведомства назначен Бахытжан Малыбаев , ранее возглавлявший департамент полиции на транспорте.

Фото: ДП Жамбылской области

На должность первого заместителя начальника ДП назначен Максат Канапяев, а заместителями стали Бауыржан Жанаев, Жайдарбек Куттыбаев и Мухтар Аманбеков.

21 августа 2024 года в Таразе сменили главного полицейского начальника.

Кроме того, 23 августа в Шымкенте назначили нового начальника полиции города.