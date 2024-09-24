Почему погибшие во время паводков казахстанцы не признаны жертвами стихии, объяснил глава МЧС

Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Чингис Аринов напомнил, что благодаря простым бойцам и спасателям, которые круглосуточно самоотверженно боролись со стихией, не допущена гибель граждан и защищены от подтопления свыше 500 населенных пунктов, сообщает Zakon.kz.

Однако журналисты поинтересовались, почему семь человек, которые погибли во время паводков, не были признаны погибшими от ЧС и была ли оказана их семьям помощь от государства.

"Если мы категорируем это как несчастный случай, который происходит ежедневно, еженочно, то есть постоянно это происходит, то государство не в состоянии каждому помочь. Если будут какие-то запросы или какие-то иные там обстоятельства, конечно, мы в стороне никогда не остаемся. Но это жизнь, я и в прошлые брифинги это говорил, так происходит", – заявил в ответ Чингис Аринов на пресс-конференции в правительстве 24 сентября 2024 года.

Глава МЧС отметил, что во время паводков 120 тыс. человек были эвакуированы – это спасенные люди.

"А те люди, которые вернулись после (эвакуации. – Прим. ред.) в затопленные участки, какие-то несчастные случаи произошли, мы это не категорируем к той статистике", – резюмировал Чингис Аринов.

18 июня 2024 года глава МЧС Чингис Аринов пояснял, что в мире жертвами стихийных бедствий считаются те, кого вовремя не спасли, или если людей заранее не предупредили.