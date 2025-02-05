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Общество

Глава МЧС объяснил, почему в Алматы только один палаточный лагерь на случай землетрясения

Алматы, МЧС, спасатели , фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 13:50 Фото: Zakon.kz
Министр по чрезвычайным ситуациям РК Чингис Аринов в кулуарах Мажилиса 5 февраля 2025 года высказался о мерах по спасению людей в случае ЧС в Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что, когда были сильные землетрясения в Алматы, люди в панике массово покидали город. В итоге образовались жуткие пробки, что тоже несет в себе определенные риски. При этом они отметили, что такая же ситуация может возникнуть, если алматинцы решат самостоятельно добираться до палаточного лагеря, который расположен в Турксибском районе. В этой связи они поинтересовались, почему не открыли такие же пункты во всех районах Алматы.

"Согласен, вопрос очень логичный. Пункты сбора будут определены. Представьте застройку Алматы – там невозможно такие большие палаточные городки (открыть. – Прим. ред.), фактически мест не осталось, но максимально эту практику будем применять в других городах", – заверил глава МЧС.

Созданный лагерь, по его данным, расположен на "большом свободном участке, где нет даже деревьев".

"Большое поле, и оно находится вдалеке от этих тектонических разломов – это научно доказано и оно наиболее сейсмически безопасно и соответствует нашим требованиям", – резюмировал Аринов.

В конце 2024 года стало известно, что в Алматы Министерством по чрезвычайным ситуациям создана южная база "Алатау" на случай разрушительного землетрясения: палаточный городок на 50 тыс. пострадавших. 

Мадина Мамырханова
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