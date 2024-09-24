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Законодательство РК

Шарлапаев ответил на критику депутата насчет проекта Строительного кодекса

Строительный кодекс, депутат, Бакытжан Базарбек , фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 19:32 Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова
Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев на пресс-конференции в правительстве 24 сентября 2024 года высказался относительно критики депутата Бакытжана Базарбека по поводу проекта Строительного кодекса. Мажилисмен говорил о низком качестве документа, сообщает Zakon.kz.

Шарлапаев заявил, что уже есть заключение Минфина, которое надлежащим образом опротестовано.

"Возражения будут направлены в Министерство финансов. Сейчас идет окончательное разбирательство. Второй момент – депутаты имеют право на собственное мнение, то, что они говорят, проверяют. У нас есть аудит Высшей аудиторской палаты, исследования. Этот отчет, датируемый 26 июля 2024 года, не показал тех нарушений, о которых, до окончания официального расследования, заявил уважаемый Базарбек", – сказал министр.

По его словам, есть два отчета.

"Один из них не находит никаких нарушений. Официально расследование не завершено, потому что госорган имеет право опротестовать это решение. Мы его опротестовали. Поэтому комментировать не могу", – подчеркнул Шарлапаев.

Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек несколько раз выступал с критикой проекта Строительного кодекса. По его словам, этот документ мог составить даже школьник. Он просил премьер-министра Олжаса Бектенова определить виновных в нерациональном использовании бюджетных средств.

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