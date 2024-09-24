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Когда назовут окончательную сумму ущерба от паводков

паводки, ущерб, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 15:33 Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова
Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев на пресс-конференции в правительстве 24 сентября 2024 года прокомментировал вопрос о сумме ущерба от весенних паводков, сообщает Zakon.kz.

Бозумбаев отметил, что восстановительные работы еще не завершены. Но, по предварительным данным, на ликвидацию последствий паводков потрачено 300 млрд тенге.

"Еще продолжается строительство дорог, водопропускных сооружений. Но на сегодняшний день ущерб составил 300 млрд тенге. Точную цифру, думаю, можно будет посчитать до конца года", – добавил он.

Также он дал подробный расклад по суммам.

"260 млрд тенге – спонсорские средства и 137 – бюджетных. Еще на школы, на социальные объекты до конца года нужно выделить суммы. Точная сумма ущерба будет известна через месяц, полтора-два. Работа же идет", – резюмировал Бозумбаев.

24 сентября 2024 года он рассказал, кто оказал финансовую помощь пострадавшим от паводков в Казахстане.

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