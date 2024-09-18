Спикер Сената: Строительство АЭС имеет стратегическое значение для Казахстана

Члены Народного штаба за строительство АЭС во главе со спикером Сената Парламента Мауленом Ашимбаевым 19 сентября в Алматы провели встречи с учеными, преподавателями вузов, представителями АНК и обсудили задачи референдума по строительству АЭС.

В состав Народного штаба вошли депутаты, эксперты и общественные деятели.

Как подчеркнул Маулен Ашимбаев, инициированный главой государства республиканский референдум по вопросу строительства АЭС в полной мере отражает концепцию "Слышащего государства". Вместе с тем данный шаг открывает и новые перспективы для дальнейшего развития страны.

Фото: Али Галым

"Развитие атомной энергетики и строительство АЭС имеют важное и стратегическое значение. Прежде всего нужно исходить из того, что в стране будет расти потребность в электричестве, и без стабильных источников энергии мы столкнемся с большими проблемами уже в предстоящие несколько лет. Увеличение потребления электроэнергии – это мировой тренд. Дефицит электроэнергии очевиден. Поэтому важное значение имеет диверсификация источников электроэнергии", – сказал Маулен Ашимбаев.

Фото: Али Галым

Кроме того, члены Штаба за строительство АЭС встретились с молодыми учеными и профессорско-преподавательским составом Алматинского университета энергетики и связи имени Г. Даукеева. Участники встреч сошлись во мнении, что важно всецело укреплять научно-технический потенциал, создавать условия для широкого внедрения инноваций в производство. Одна из таких возможностей – развитие атомной энергетики.

Фото: Али Галым

"Атомная энергетика – это наукоемкая отрасль. Она будет способствовать подготовке высококвалифицированных специалистов, повышению инновационности и наукоемкости всей экономики. Казахстан является лидером в мире по добыче урана. У нас есть уникальные предприятия и научные центры. Важно все это закольцевать и стать одной из лидирующих и технологичных стран в этом плане. Кроме того, строительство атомной электростанции будет иметь значительный мультипликативный эффект, включая создание тысяч новых рабочих мест. Кроме того, каждое рабочее место на АЭС обеспечит до 10 дополнительных рабочих мест в смежных отраслях", – отметил Маулен Ашимбаев.

О том, какой импульс развитию страны придаст строительство АЭС и о важности голоса каждого участника референдума, члены Штаба поговорили и с представителями Ассамблеи народа Казахстана.

Фото: Али Галым

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