Спикер Сената: АЭС предоставит стране чистый и устойчивый источник энергии

О том, какие экологические и экономические проблемы удастся решить в результате строительства АЭС, члены Народного штаба во главе со спикером Сената Парламента Мауленом Ашимбаевым сегодня обсуждали в области Абай.

Депутаты, эксперты и активисты встретились с сельхозпроизводителями, преподавателями и коллективами ряда предприятий сферы коммунальных услуг региона.

Как подчеркнул Маулен Ашимбаев, сегодня весь мир сталкивается с вызовами изменения климата и ухудшения экологии и все отчетливее становится дефицит электроэнергии, основной объем производства которой зависит от угольных электростанций – более 70%. Об этих и других актуальных вопросах говорили члены Штаба с сельхозпроизводителями области Абай на базе ТОО "Агрофирма Приречное", с бизнесменами и сотрудниками ТОО "Эйкос" и работниками предприятий коммунального сектора.

Фото: Али Галым

"По инициативе главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева 6 октября в Казахстане пройдет Республиканский референдум по вопросу строительства АЭС. Атомные электростанции представляют собой один из наиболее перспективных способов сокращения выбросов углекислого газа и снижения зависимости от угля. В отличие от угольных станций АЭС не загрязняют окружающую среду дымовыми газами, золой или сбросными водами, содержащими нефтепродукты. Это значит, что атомная энергия предоставляет нам чистый и устойчивый источник энергии, который поддержит развитие нашей экономики без ущерба для природы", – подчеркнул спикер Сената в своем выступлении.

В ходе встречи с работниками сферы образования региона Маулен Ашимбаев акцентировал внимание на необходимости комплексного подхода к вопросу строительства АЭС.

Фото: Али Галым

"Мы понимаем, что вопрос безопасности АЭС вызывает беспокойство у многих. Эти опасения обусловлены тяжелой памятью прошлого столетия о ядерных испытаниях и авариях. Хочу особо подчеркнуть, что современные атомные станции строятся с использованием самых передовых и проверенных технологий, которые подтвердили свою надежность. Речь идет о поколениях III и III+. Если население поддержит это решение, наша атомная электростанция будет возведена и обустроена по самым высоким мировым стандартам, и безопасность людей станет здесь главным приоритетом", – резюмировал председатель Палаты и призвал граждан к активному участию в референдуме во благо страны и ее граждан.

Фото: Али Галым

Фото: Али Галым

Пресс-служба Народного штаба

Изготовлено: ТОО "Nur Media".

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