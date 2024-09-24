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Казахстанец потерял 30 млн тенге на незнакомом сайте

Казахстанец, инвестиции, 30 млн тенге, мошенники, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 17:18 Фото: рixabay
Житель Кокшетау лишился 30 млн тенге, пытаясь заработать на инвестициях, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП Акмолинской области, в июне 2024 года 36-летний мужчина решил приумножить свой капитал с помощью инвестиций. Помочь с регистрацией на интернет-платформе ему вызвалась знакомая.

"Первое время мужчина получал часть дивидендов, однако теперь не может "вывести" вложенные денежные средства. Ущерб потерпевший оценил в 30 млн тенге. Данное дело зарегистрировано по статье о мошенничестве, проводятся следственные мероприятия", – сообщили в полиции.

Там призывают граждан быть бдительными, особенно при регистрации на незнакомых сайтах или интернет-платформах, обещающих приумножение капитала. Не следует переводить деньги на счета третьих лиц, заполнять анкеты или указывать свои личные данные при поступлении звонков от незнакомцев.

В 2024 году в регионе зарегистрировано более 770 фактов интернет-мошенничества.

Ранее житель Астаны остался без квартиры, доверившись знакомой, которая обещала "раскрутить" его деньги.

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