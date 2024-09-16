Астанчанин повелся на "легкие" деньги и лишился жилья

Фото: pexels

Житель Астаны остался без денег и жилья, поверив знакомой, которая пообещала ему раскрутить его деньги. Об этом 16 сентября 2024 года рассказали в столичном департаменте полиции, сообщает Zakon.kz.

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