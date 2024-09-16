Астанчанин повелся на "легкие" деньги и лишился жилья
Фото: pexels
Житель Астаны остался без денег и жилья, поверив знакомой, которая пообещала ему раскрутить его деньги. Об этом 16 сентября 2024 года рассказали в столичном департаменте полиции, сообщает Zakon.kz.
Мужчина с заявлением обратился в полицию мегаполиса. По его словам, приятельница обманом завладела денежными средствами.
"Сотрудниками криминальной полиции района "Алматы" была установлена 34-летняя девушка, которая путем обмана и злоупотребления доверием завладела денежными средствами. Под видом составления договора на раскрутку денег злоумышленница заставила переоформить квартиру, таким образом причинив материальный ущерб. Аферистка, потратив все денежные средства на личные нужды, каждый раз "кормила завтраками" вернуть деньги с процентами".Пресс-служба ДП Астаны
По данному факту возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
"В ходе расследования установлена причастность обвиняемой к трем аналогичным эпизодам".Пресс-служба ДП Астаны
Столичные полицейские настоятельно рекомендует гражданам быть внимательными и не доверять малознакомым людям, чтобы не стать жертвами мошенников.
12 сентября 2024 года стало известно, что жительницы Астаны поплатились свободой за махинации с жильем.
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