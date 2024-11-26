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Законодательство РК

Универсального мошенника посадили на 14 лет в Астане: взятка Антикору, покупка прав, получение земли

Зал суда, суд, молоток судьи, молоток, судейский молоток, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 10:12 Фото: freepik
25 ноября 2024 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны вынесли приговор по факту нескольких фактов мошенничества и подстрекательства к даче взятки в крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Суде по уголовным делам Астаны 26 ноября, в декабре 2022 года подсудимый сообщил знакомому, что договорился с руководством Антикоррупционной службы РК: им нужно передать 40 тыс. долларов США (18,7 млн тенге), чтобы уголовное дело в отношении его брата забрали в Астану и в дальнейшем прекратили. Мужчина передал подсудимому указанную сумму.

На этом подсудимый не остановился. Он продолжил вытягивать у знакомого деньги, с декабря 2022 года по апрель 2023 года завладел 46,4 млн тенге для:

  • оплаты ресторанных счетов и досуга якобы во время встреч с сотрудниками Антикоррупционной службы;
  • оплаты его командировочных расходов и сотрудников Антикоррупционной службы;
  • внесения органу досудебного расследования залога за брата по уголовному делу;
  • проведения экспертизы;
  • изменения меры пресечения брату после ее избрания с "содержания под стражей" на "домашний арест".
"Он ввел знакомого в заблуждение, сообщая ему ложные сведения о целях получения им денег", – отметили в суде.

Также он совершил мошенничество еще в отношении двух потерпевших. У одного завладел 3,7 млн тенге, необходимые якобы для получения земельного участка. А у второго забрал в общей сложности 4,9 млн тенге, переданные для постановки на казахстанский учет пяти российских автомобилей, которые находятся в лизинге на учете в России.

И еще два человека передали подсудимому по 2,2 млн тенге для получения водительского удостоверения.

Приговором суда подсудимый признан виновным и осужден окончательно к 14 годам 8 месяцам лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности.

Взыскан в доход государства предмет взятки в виде 9,2 млн тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

Также 25 ноября стало известно о приговоре в отношении начальника колонии, который требовал с осужденного 6 млн тенге за освобождение по УДО.

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