Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

За махинации с зерном и растрату 270 млн осудили директора базы в Астане

Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство , фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 21:44 Фото: primeminister.kz
Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор директору базы, которого обвиняли в махинациях с зерном, крупной растрате и халатности, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе столичного межрайонного суда по уголовным делам рассказали, что, будучи главой представительства ТОО, принадлежащего структурному подразделению АО, подсудимый заключал публичные договоры на хранение между хлебоприемным предприятием и владельцем зерна.

"В августе 2021 года без фактического ввоза зерна он внес заведомо ложные сведения в товарно-транспортные накладные о взвешивании и приемке, указав, что от трех ТОО и одного крестьянского хозяйства поступило 891 415 кг килограмм пшеницы на сумму 101,7 миллиона тенге. Затем он потребовал от директоров ТОО реализовать фиктивно указанный объем зерна, в результате чего получил в общей сумме 95 миллионов тенге", – говорится в сообщении суда.

С октября 2021 по январь 2023 года подсудимый аналогичным образом фиктивно принял на хранение 474 468 кг зерна на сумму 58,5 млн тенге от еще одного ТОО, за что получил наличными 35 млн тенге.

"С сентября по декабрь 2022 года на базе не было условий надлежащего хранения зерна в связи с полным заполнением элеватора. Несмотря на это, по указанию подсудимого непрерывно производилась приемка зерна, в результате чего 996 750 кг пшеницы на сумму 118,7 млн тенге пришло в негодность. Общая сумма ущерба, причиненного структурному подразделению АО, составила 2 362 633 килограмма на сумму 278,9 миллиона тенге", – сообщили в суде.

Суд признал его виновным в растрате и халатности и приговорил к восьми годам и пяти месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Также ему пожизненно запретили занимать должности на госслужбе и в субъектах квазигосударственного сектора.

Приговор не вступил в законную силу.

20 августа стало известно о запрете на ввоз пшеницы в Казахстан всеми видами транспорта. Он будет действовать до конца 2024 года.

Читайте также

Горы, гора, горная местность, Кок-Жайляу, Иле-Алатауский государственный национальный природный парк, урочище Кок-Жайлау
Туриста со сломанными ногой и рукой спасли в горах близ Алматы
суд, Алматы, судебное заседание
Приговор по делу об убийстве фитнес-тренера в Алматы: одного из подсудимых оправдали и освободили в зале суда
Убийство фитнес-тренера в Алматы, суд
Убийство фитнес-тренера в Алматы: подсудимым дали последнее слово
Андрей Дюсупов
Астана 2024 год Зерно
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Серебро и золото в астрологии
Каким знакам зодиака нельзя носить серебро, а каким – золото
Осень близко: резкое похолодание ожидается в Казахстане
Осень близко: резкое похолодание ожидается в Казахстане
Лиза Арзамасова после рождения дочери заявила, что учится &quot;жить по-новому&quot;
Лиза Арзамасова после рождения дочери заявила, что учится "жить по-новому"
Мобильное приложение eGov mobile, ЦОН, центры обслуживания населения, цифровые документы, удостоверение личности, паспорт, егов, egov, ЭЦП, электронная цифровая подпись
Что изменилось в правилах оформления паспортов и удостоверений личности
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: