За махинации с зерном и растрату 270 млн осудили директора базы в Астане

Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор директору базы, которого обвиняли в махинациях с зерном, крупной растрате и халатности, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе столичного межрайонного суда по уголовным делам рассказали, что, будучи главой представительства ТОО, принадлежащего структурному подразделению АО, подсудимый заключал публичные договоры на хранение между хлебоприемным предприятием и владельцем зерна.

"В августе 2021 года без фактического ввоза зерна он внес заведомо ложные сведения в товарно-транспортные накладные о взвешивании и приемке, указав, что от трех ТОО и одного крестьянского хозяйства поступило 891 415 кг килограмм пшеницы на сумму 101,7 миллиона тенге. Затем он потребовал от директоров ТОО реализовать фиктивно указанный объем зерна, в результате чего получил в общей сумме 95 миллионов тенге", – говорится в сообщении суда.

С октября 2021 по январь 2023 года подсудимый аналогичным образом фиктивно принял на хранение 474 468 кг зерна на сумму 58,5 млн тенге от еще одного ТОО, за что получил наличными 35 млн тенге.

"С сентября по декабрь 2022 года на базе не было условий надлежащего хранения зерна в связи с полным заполнением элеватора. Несмотря на это, по указанию подсудимого непрерывно производилась приемка зерна, в результате чего 996 750 кг пшеницы на сумму 118,7 млн тенге пришло в негодность. Общая сумма ущерба, причиненного структурному подразделению АО, составила 2 362 633 килограмма на сумму 278,9 миллиона тенге", – сообщили в суде.

Суд признал его виновным в растрате и халатности и приговорил к восьми годам и пяти месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Также ему пожизненно запретили занимать должности на госслужбе и в субъектах квазигосударственного сектора.

Приговор не вступил в законную силу.

20 августа стало известно о запрете на ввоз пшеницы в Казахстан всеми видами транспорта. Он будет действовать до конца 2024 года.