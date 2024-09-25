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Законодательство РК

В Казахстане нашли способ бороться с усталостью водителей автобусов и грузовиков

Автобус, общественный транспорт, городской транспорт, пассажиры, улица , фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 09:31 Фото: Zakon.kz
9 сентября 2024 года в Казахстане стартовала акция по соблюдению водителями автобусов и грузовиков режима труда и отдыха. В Министерстве транспорта рассказали Zakon.kz о промежуточных итогах.

В ведомстве уточняют, что, согласно правилам, ежедневная продолжительность управления транспортом не должна превышать 9 часов.

Кроме того, после управления транспортом в течение четырех с половиной часов водителю необходимо сделать перерыв не менее чем на 45 минут.

С момента начала акции уже составлено 218 протоколов об административных правонарушениях на общую сумму более 4 млн тенге.

Главный эксперт Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Кунайым Камиева подчеркивает, что акцию проводят во всех регионах страны.

"Тахограф – это аналоговый либо цифровой прибор, непрерывно регистрирующий скорость движения, пройденный путь и режим труда и отдыха водителя. Назначением данного прибора является обеспечение безопасности дорожного движения, поскольку основными причинами аварий на междугородных и международных перевозках является усталость водителя или превышение максимальной скорости движения, допустимой для данного типа транспортного средства".Кунайым Камиева

По ее словам, акция направлена на снижение количества дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на автодорогах, обеспечение безопасности перевозок пассажиров, багажа и грузов автомобильным транспортом, а также принятие действенных мер по выявлению и предупреждению нарушений режима труда и отдыха водителями автотранспортных средств.

В целом, с начала 2024 года более 2700 водителей большегрузов и автобусов нарушили режим. Сотрудниками инспекции транспортного контроля проведена разъяснительная беседа и составлен протокол. Общая сумма штрафа составила более 48 млн тг.

В Министерстве уточнили, что оборудованию тахографами подлежат автобусы, грузовые, в том числе специализированные, автомобили, используемые при осуществлении:

  • автомобильных перевозок опасных грузов;
  • международных автомобильных перевозок пассажиров, багажа и грузов;
  • междугородных межобластных регулярных автомобильных перевозок пассажиров и багажа;
  • междугородных межобластных, межрайонных (междугородных внутриобластных) нерегулярных автомобильных перевозок пассажиров и багажа.
"В случае несоблюдения требований правил статьей 572 Кодекса РК "Об административных правонарушениях" предусмотрен административный штраф для перевозчиков в размере от 10 МРП до 50 МРП (36 920 – 184 600 тг) и для водителей в размере 10 МРП (36 920 тг)".Пресс-служба Министерства транспорта РК

В министерстве также напомнили, что акция продлится до 9 октября.

20 сентября казахстанцам рассказали правила поездок в такси. Тогда министерство опубликовало памятку для пассажиров. С ней можно ознакомиться по этой ссылке.

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