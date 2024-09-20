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Законодательство РК

Казахстанцам напомнили правила поездок в такси

Казахстанцам напомнили о важных правилах поездки в такси, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 15:44 Фото: pxhere
Министерство транспорта Казахстана сегодня, 20 сентября 2024 года, опубликовало заявление. Информационное сообщение адресовано пассажирам такси, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что одной из приоритетных задач при оказании услуги в сфере такси является обеспечение безопасности пассажиров.

Памятка для пассажиров выглядит следующим образом.

Перед поездкой и во время поездки необходимо предпринять следующие действия:

  • сверьте марку и номер машины, а также фото водителя с информацией в сервисе заказа такси перед началом поездки;
  • отмените поездку в сервисе заказа такси, если информация не совпадает, и сообщите об этом в службу поддержки;
  • во время поездки не забывайте пристегнуться, даже на заднем сиденье;
  • своевременно обращайтесь в службу поддержки о нештатных ситуациях при поездке (грубое или неадекватное поведение водителя, грязный салон автомобиля, агрессивный или опасный стиль вождения, нарушения водителем правил дорожного движения).

Кроме того, специалисты напомнили о том, что в Казахстане запрещена деятельность по перевозке пассажиров автотранспортом, имеющим иностранный государственный регистрационный номерной знак и с правосторонним рулевым управлением.

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"Доводим до сведения потенциальных пассажиров о необходимости своевременного информирования правоохранительных органов при выявлении фактов нарушения вышеуказанных требований законодательства".Пресс-служба Министерства транспорта РК

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Летом 2024 года сообщалось, что в Казахстане самое дорогое такси из стран Центральной Азии и второе по стоимости среди стран СНГ после России.

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