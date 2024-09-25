Алматинцев призвали не беспокоиться при звуках выстрелов и взрывов

В Алматы 26 сентября пройдут тактико-специальные учения "Коргау-2024", сообщает Zakon.kz.

По информации Управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки города, в рамках учений "будет использовано имитационное оборудование для воспроизведения признаков применения различных видов оружия (звуковой эффект, вспышка выстрела, клубящееся облако разрыва снаряда или мины, распыление смесей и аэрозолей)".

"В связи с этим призываем всех жителей и гостей города не беспокоиться и доверять только официальным источникам информации", – обратились в акимате.

Учения пройдут в Жетысуском районе, на территории "ТЭЦ-1".

Ранее Минобороны предупредило казахстанцев о том, что с 26 сентября по 7 октября в Алматинской области планируется проведение командно-штабного учения с Коллективными миротворческими силами ОДКБ. В связи с чем по территории двух областей будут передвигаться военнослужащие.