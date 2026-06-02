Ночные выстрелы встревожили алматинцев: что обнаружила полиция

В Алматы в ночное время на пульт "102" поступил звонок о звуках, похожих на выстрелы, сообщает Zakon.kz.

Патрульный экипаж, прибывший на место, выяснил ситуацию.

"В ходе проверки была остановлена автомашина, в багажнике которой обнаружен предмет, внешне схожий с пистолетом, а также патроны к нему". Пресс-служба ДП Алматы

Владелец пояснил, что устройство является сигнальным и использовалось для отпугивания бродячих животных.

Сразу же на место прибыла следственно-оперативная группа.

"Предмет и боеприпасы изъяты, назначены соответствующие экспертизы". Пресс-служба ДП Алматы

В пресс-службе Департамента полиции Алматы после произошедшего призвали соблюдать закон и не создавать угрозу для окружающих.

