Казахстан ждет тепло до плюс 27 и заморозки до 7 градусов
Фото: freepik
Погодные сюрпризы не заканчиваются. По данным синоптиков РГП "Казгидромет", с 26 по 28 сентября 2024 года казахстанцы в одной части страны будут замерзать, в другой – успевать ловить последние теплые дни, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным метеорологов, в ближайшие три дня на севере, востоке и юго-востоке республики ожидаются осадки. В горных районах на юго-востоке и вовсе пройдут сильные дожди и снег.
"Кроме того, стоит ожидать усиление ветра, понижение температуры воздуха ночью до 2-7 мороза".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
В то же время северо-западный антициклон не обещает осадков на западе, северо-западе и в центре республики.
"В ночные и утренние часы на севере, востоке, юго-востоке страны ожидается туман", – добавили специалисты.
Также температура воздуха постепенно повысится днем:
- на западе страны до +20+27°С,
- на севере, в центре до +15+23°С,
- на крайнем юге до +18+25°С,
- на юго-востоке до +12+20°С,
- на востоке страны температура ожидается в пределах +3+11°С.
Ранее сообщалось, что 25, 26 и 27 сентября в Алматы и Шымкенте ожидаются сильные дожди с грозами. Тем временем в столице осадков не прогнозируют. Зато ночью температура опустится до пяти градусов мороза.
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