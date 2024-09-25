Казахстан ждет тепло до плюс 27 и заморозки до 7 градусов

Погодные сюрпризы не заканчиваются. По данным синоптиков РГП "Казгидромет", с 26 по 28 сентября 2024 года казахстанцы в одной части страны будут замерзать, в другой – успевать ловить последние теплые дни, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным метеорологов, в ближайшие три дня на севере, востоке и юго-востоке республики ожидаются осадки. В горных районах на юго-востоке и вовсе пройдут сильные дожди и снег.

"Кроме того, стоит ожидать усиление ветра, понижение температуры воздуха ночью до 2-7 мороза". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

В то же время северо-западный антициклон не обещает осадков на западе, северо-западе и в центре республики.

"В ночные и утренние часы на севере, востоке, юго-востоке страны ожидается туман", – добавили специалисты.

Также температура воздуха постепенно повысится днем:

на западе страны до +20+27°С,

на севере, в центре до +15+23°С,

на крайнем юге до +18+25°С,

на юго-востоке до +12+20°С,

на востоке страны температура ожидается в пределах +3+11°С.

Ранее сообщалось, что 25, 26 и 27 сентября в Алматы и Шымкенте ожидаются сильные дожди с грозами. Тем временем в столице осадков не прогнозируют. Зато ночью температура опустится до пяти градусов мороза.