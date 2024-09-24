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Дожди зальют Алматы и Шымкент

Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 15:23 Фото: unsplash
Несмотря на цитату из небезызвестной песни: у природы нет плохой погоды, синоптики РГП "Казгидромет" предоставили не самый радужный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации метеорологов, 25, 26 и 27 сентября в Алматы и Шымкенте ожидаются сильные дожди с грозами. Тем временем в столице осадков не прогнозируют. Зато ночью температура опустится до пяти градусов мороза.

Астана

  • 25 сентября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 2-4 мороза, днем 10-12 тепла.
  • 26 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 мороза, днем 7-9 тепла.
  • 27 сентября: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 12-14 тепла.

Алматы

  • 25 сентября: переменная облачность, в конце дня дождь, гроза. Ветер западный, 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 23-25 тепла.
  • 26 сентября: переменная облачность, дождь, днем временами сильный дождь, гроза, град. Днем порывы ветра достигнут 15 м/с. Температура воздуха ночью 9-11, днем 12-14 тепла.
  • 27 сентября: переменная облачность, дождь, ночью временами сильный. Порывы ветра 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 6-8, днем 12-14 тепла.

Шымкент

  • 25 сентября: переменная облачность, днем дождь. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днем 26-28 тепла.
  • 26 сентября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 22-24 тепла.
  • 27 сентября: переменная облачность, ночью дождь. Днем порывы поднимутся до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 19-21 тепла.

С прогнозом погоды на вторник, 24 сентября, можно ознакомиться по ссылке.

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Казгидромет Астана Погода Алматы Шымкент 2024 год Грозы Дожди Прогноз погоды
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