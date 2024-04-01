Тепло до 22 градусов придет в Казахстан

Фото: pxhere

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 2, 3 и 4 апреля 2024 года. Специалисты рассказали о прекращении осадков и повышении температуры воздуха по стране, сообщает Zakon.kz.

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