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Тепло до 22 градусов придет в Казахстан

Тепло до 22 градусов придет в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 13:04 Фото: pxhere
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 2, 3 и 4 апреля 2024 года. Специалисты рассказали о прекращении осадков и повышении температуры воздуха по стране, сообщает Zakon.kz.

Метеорологи отмечают, что под влиянием западного антициклона ожидается постепенное прекращение осадков на большей части страны.

"Тем временем на севере, востоке, юге и юго-востоке, днем 4 апреля на западе республики ожидаются осадки (дождь и снег). В ночные часы на севере и востоке прогнозируют гололед".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также сказано, что по Казахстану в ночные и утренние часы возможен туман, на западе, севере и юге – порывистый ветер.

"Днем ожидается постепенное повышение температуры воздуха на западе и юге до 15-22 тепла, на севере, в центре до 10-17 тепла, на юго-востоке до 10-20 тепла, а на востоке страны небольшое колебание от 0-13 тепла до 2 мороза – 10 тепла".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

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Ранее специалисты рассказали, чего ожидать казахстанцам от апреля.

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