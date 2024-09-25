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Зерновой союз Казахстана предложил сократить запрет на ввоз пшеницы в страну

Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство , фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 14:12 Фото: primeminister.kz
Председатель ОЮЛ "Зерновой союз Казахстана" Нурлан Оспанов 25 сентября 2024 года на пятой международной конференции Agricom предложил сократить введенный до конца года запрет на ввоз пшеницы в страну, сообщает Zakon.kz.

Решение о полном запрете действует до конца года. По истечении этого срока правительство может принять решение о продлении либо снятии запрета.

"Мы предлагаем, чтобы решение о запрете импорта российской пшеницы действовало не до конца года, а чтобы сократили срок до 1 ноября или 15 октября. Эти переговоры мы начнем", – сказал Нурлан Оспанов.

Действующий запрет на ввоз пшеницы в Казахстане введен для защиты внутреннего рынка. До решения о запрете можно было импортировать железнодорожным транспортом продукцию птицеводам и мукомолам. Зерновой союз Казахстана при обсуждении запрета предлагал обязать мукомолов и птицеводов принять встречное обязательство.

"Объемы из России они должны были переработать и поставить муку на внутренний рынок по фиксированной цене, мясо и яйцо птицы – то же самое. Тогда бы импортеры подумали: выгодно им или невыгодно и, возможно, не стали бы импортировать, потому что встречные обязательства для них невыгодные. Тем самым мы бы, с одной стороны, не ввели запрет и реально остановили бы импорт", – пояснил Нурлан Оспанов.

Он отметил, что планы Казахстана по экспорту 2 млн тонн продукции на новые рынки зависят от того, пропустит ли Россия транзитную продукцию через свою территорию или нет. Запрет на ввоз пшеницы в первую очередь касается российской пшеницы. И некоторые казахстанские фермеры, импортирующие свою продукцию в Европу и Турцию через Россию, уже столкнулись с трудностями транзита.

Официальный представитель Зернового союза Казахстана по работе со СМИ Евгений Карабанов добавил, что объемы экспорта через РФ в совокупности превышают 1 млн тонн. Это масличные культуры, лен, шрот, пшеница, чечевица и сафлор. В общем, экспорт всех масличных и зерновых культур достигает 10-12 млн тонн ежегодно.

Основные рынки сбыта казахстанской муки – это Афганистан, зерна – Узбекистан и Таджикистан, кормовая мука поставляется в Китай. Ячмень покупают в Иране и Китае. Семена подсолнечника и лен приобретают в Китае и странах Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Казахстан ввел запрет на ввоз пшеницы всеми видами транспорта из третьих стран и из стран ЕАЭС до 31 декабря 2024 года, за исключением транзита пшеницы через территорию Казахстана.

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