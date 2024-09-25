Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

У жителей Шымкента проблемы: более 10 тысяч человек провалили экзамен на права

Водительское удостоверение, водительские права, техпаспорт, удостоверение личности, водитель, вождение, уроки вождения, автошкола , фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 15:01 Фото: Zakon.kz
С начала 2024 года за получением водительского удостоверения обратились свыше 24 тысяч жителей Шымкента. Однако, как рассказали в областном филиале "Правительства для граждан", новые требования вызвали большие трудности при получении заветной корочки, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе уточнили, что успешно сдать экзамены и получить права смогли только 14 тысяч.

Более 10 тысяч человек не прошли теоретический экзамен, как следствие – не были допущены на практику.

В шымкентском филиале "Правительства для граждан" подчеркивают, что теперь, благодаря внедренной системы ПДД 3.0 в 2023 году, сдать теоретический экзамен стало намного сложнее.

Система позволяет считывать телодвижения экзаменуемого, производить аудио- и видеозапись процесса тестирования. При сдаче экзамена услугополучателя идентифицируют по биометрическим данным, что позволяет исключить сдачу экзамена посторонними лицами.

Лишь с начала 2024 года было аннулировано порядка 40 результатов тестирования.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 15:01
Пробные тесты на права могут ввести в Казахстане
, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 15:01

19 сентября 2024 года стало известно, могут ли иностранцы получить водительские права в Казахстане.

Читайте также

Апелляция, Агабеков, Астана, центр зеленых технологий, апелляция
Осужденный за многомилионные хищения и взятку Агабеков проиграл апелляцию: озвучены детали дела
Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство, сбор зерна, сельхозтехника, комбайнеры
Эксперт объяснил, почему российское зерно дешевле казахстанского
Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление
В Атырау и.о начальника СИЗО получил взятку и избежал заключения
Анастасия Московчук
Тесты Шымкент Правительство для граждан 2024 год Водительские права
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Квишинг, новый вид мошенничества
Новый вид мошенничества – квишинг
Токаев поручил срочно наказать виновных в избиении солдата
Токаев поручил срочно наказать виновных в избиении солдата Нацгвардии в тамбуре поезда
Пустой класс, пустые классы, школьный кабинет, школа, дистанционное обучение, удаленная учеба, удаленка
Во всех школах Казахстана пройдут собрания: что случилось
Астролог Василиса Володина составила гороскоп
Астролог Василиса Володина назвала самый удачливый знак на ближайшие 20 лет
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: