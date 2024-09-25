У жителей Шымкента проблемы: более 10 тысяч человек провалили экзамен на права
В пресс-службе уточнили, что успешно сдать экзамены и получить права смогли только 14 тысяч.
Более 10 тысяч человек не прошли теоретический экзамен, как следствие – не были допущены на практику.
В шымкентском филиале "Правительства для граждан" подчеркивают, что теперь, благодаря внедренной системы ПДД 3.0 в 2023 году, сдать теоретический экзамен стало намного сложнее.
Система позволяет считывать телодвижения экзаменуемого, производить аудио- и видеозапись процесса тестирования. При сдаче экзамена услугополучателя идентифицируют по биометрическим данным, что позволяет исключить сдачу экзамена посторонними лицами.
Лишь с начала 2024 года было аннулировано порядка 40 результатов тестирования.
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