Предлагаемые изменения в работе скорой помощи объяснили в Минздраве

В Минздраве разъяснили изменения и дополнения в правила оказания скорой медицинской помощи. Документ предполагает исключение вызова четвертой категории срочности из компетенции скорой медпомощи и передачу его мобильной бригаде в поликлинику, сообщает Zakon.kz.

Такая мера, по данным пресс-службы Минздрава, направлена на снижение числа жалоб от граждан о задержках в прибытии скорой помощи.

Согласно данным ведомства, более 50% вызовов относятся к четвертой категории срочности, что подразумевает обслуживание пациентов с хроническими заболеваниями, находящихся под наблюдением организаций первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), включая поликлиники.

"В этой связи министерство разработало проект изменений в Стандарт оказания первичной медико-санитарной помощи и Правила оказания скорой медицинской помощи. Отмечаем, что изменения не предполагают отмены обслуживания на дому, как было неверно интерпретировано некоторыми СМИ, а, напротив, направлены на улучшение доступности и качества медицинских услуг. Пункты, касающиеся регистрации вызовов врача на дом и организации стационаров на дому, перенесены в другой раздел проекта для улучшения структуры документа, однако они остаются в силе", – заверили в Минздраве.

Отмечается, что медицинские работники поликлиник продолжат оказывать помощь на дому в рамках предыдущего стандарта.

25 сентября 2024 года сообщалось, что Министерство здравоохранения подготовило изменения и дополнения в правила оказания скорой медицинской помощи. В документе говорилось, что при поступлении вызовов четвертой категории срочности диспетчер станции скорой медпомощи посредством автоматизированной системы управления передает его мобильным бригадам организаций здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в часы их работы – с 08:00 до 18:00 в будние дни.