Как будет работать скорая помощь с 1 мая 2025 года

С 1 мая 2025 года меняется порядок работы мобильных бригад при поликлиниках, которые заменят скорую помощь на дневных вызовах по четвертой категории срочности, сообщает Zakon.kz.

В Минздраве сообщили, что изменения в работе мобильных бригад при поликлиниках, обслуживающих вызовы 4-й категории срочности, произведены в связи с жалобами пациентов на длительное ожидание приезда скорой помощи и с целью повышения эффективности работы экстренной службы.

Вызовы 4-й категории срочности касаются состояний, не угрожающих жизни пациента, при которых отсутствует непосредственная и потенциальная угроза жизни и здоровью пациента, но требующие медицинского вмешательства.

Итак, что изменится с 1 мая

мобильные бригады при поликлиниках будут работать в часы их функционирования – с 8:00 до 20:00;

вызовы 4-й категории срочности (например, повышенное давление, температура, легкие травмы), не представляющие угрозы жизни, будут перенаправляться мобильным бригадам ПМСП в рабочее время поликлиник;

после 20:00 и в выходные дни все вызовы, включая 4-ю категорию, как и прежде, будут обслуживаться бригадами скорой помощи.

По данным Минздрава, более 50% вызовов скорой помощи относятся к 4-й категории срочности и связаны с обострениями хронических заболеваний.

"Нужно признать, что такие вызовы отвлекают ресурсы от пациентов с состояниями, представляющими угрозу жизни, которым необходима немедленная помощь. Изменения позволят оптимизировать нагрузку, сократить время ожидания и повысить эффективность всей системы СМП", – отметили в министерстве.

Теперь мобильные бригады первичной медико-санитарной помощи будут выезжать на вызовы и осуществлять плановые посещения пациентов на дому. Это позволит обеспечивать своевременное наблюдение за состоянием здоровья граждан и оперативно реагировать на ухудшения состояния, особенно у пациентов с хроническими заболеваниями.

Мобильные бригады ПМСП формируются из расчета одна бригада на 25 тысяч населения. Они работают по месту проживания или фактического пребывания пациента, независимо от прикрепления.

В случае необходимости мобильные бригады могут сопровождать узконаправленные специалисты, в частности, детям помощь будет оказываться с участием педиатра, взрослым – с привлечением узких специалистов (кардиологов, невропатологов и других врачей) в зависимости от характера и степени тяжести состояния пациента. Такой подход обеспечит более качественное адресное медицинское обслуживание.

Механизм вызова скорой помощи остается прежним – набрав номер 103, казахстанцы могут вызвать экстренную медицинскую помощь в любое время суток. В случаях, когда состояние пациента представляет непосредственную угрозу жизни, бригада скорой помощи приедет независимо от дня недели и времени суток.

Время прибытия мобильной бригады ПМСП на вызов – до 60 минут.

Для более срочных категорий предусмотрены нормативы:

10 минут – для вызовов первой категории;

15 минут – для второй категории;

30 минут – для третьей категории.

За первый квартал этого года службы скорой помощи в Казахстане обслужили свыше 2,1 млн вызовов. Наиболее многочисленные обращения были зарегистрированы по 4-й категории срочности – 763 463 вызова, из которых свыше 518 тысяч были обслужены мобильными бригадами ПМСП. Количество вызовов по 1-й категории составило 104 443, по 2-й категории – 642 312, по третьей – 574 580 вызовов.

В Минздраве подчеркнули, что показатель успешной реанимации за отчетный период вырос до 55,6%, что отражает положительную динамику в качестве оказания экстренной помощи.

В Министерстве здравоохранения заключили, что вызов скорой медицинской помощи остается доступным для каждого, кто нуждается в экстренной помощи. Изменения направлены на повышение эффективности системы, сокращение времени ожидания и улучшение медицинского обслуживания на всех уровнях.

Ранее мы рассказали, что Минздрав приказом от 4 апреля 2025 года внес изменения и дополнения в правила оказания скорой медицинской помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации.

Правилами предусмотрено, что при поступлении вызовов 4-й категории срочности диспетчер станции скорой медпомощи передает вызовы мобильным бригадам организаций здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь (организации ПМСП) в часы их работы (с 08:00 до 19:00 в будние дни).