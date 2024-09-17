Маулен Ашимбаев рассказал о преимуществах строительства АЭС

Члены Народного штаба за строительство АЭС во главе со спикером Сената Парламента Мауленом Ашимбаевым сегодня прибыли в Алматинскую область.

Представительный десант, в составе которого депутаты, эксперты и общественные деятели, обсудил с коллективами предприятий, бизнесменами и общественностью региона вопросы, касающиеся проведения референдума по поводу строительства АЭС в Казахстане.

Фото: Али Галым

Маулен Ашимбаев акцентировал внимание участников встреч на важности инициативы президента страны о проведении общенационального референдума по вопросу строительства АЭС.

"Цель нашей сегодняшней встречи – обсуждение инициативы президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева о проведении республиканского референдума по вопросу строительства АЭС. Общенациональное голосование по такому важному вопросу является конкретным примером реализации концепции "Слышащего государства". Уверен, что казахстанцы поддержат инициативу о строительстве АЭС. Очевидно, что этот шаг открывает новые возможности для дальнейшего развития нашей страны", – сказал Маулен Ашимбаев.

В рамках работы Народного штаба его участники также ознакомились с деятельностью Капчагайской ГЭС имени Ш. Шокина и побеседовали о перспективах развития энергетического сектора страны со специалистами и руководством станции. Ключевое внимание было уделено вопросам стабильного обеспечения отечественных предприятий энергией и укрепления энергетической независимости.

"Сегодня энергетический сектор в значительной степени зависит от угольных электростанций. В этих условиях нам необходим надежный и безопасный источник энергии. Атомная энергетика может стать именно таким решением – она стабильна, экологична и способна обеспечить Казахстан энергией на многие десятилетия вперед. Строительство собственной атомной электростанции позволит существенно сократить зависимость нашей страны от импорта электроэнергии из соседних государств. В условиях стремления Казахстана к полной энергетической независимости это приобретает особую значимость и актуальность", – отметил Маулен Ашимбаев.

Фото: Али Галым

Кроме того, члены Штаба за строительство АЭС встретились с представителями малого и среднего бизнеса в индустриально-логистической зоне DAMU, а также посетили теплицу GREEN LAND ALATAU. В ходе встреч было уделено особое внимание тому, что строительство АЭС будет иметь мультипликативный эффект и придаст импульс созданию тысяч новых рабочих мест и развитию инфраструктуры.

Фото: Али Галым

"Строительство АЭС – важное решение для будущего нашей страны. Большое значение сейчас имеет голос каждого. Мы должны ответственно подойти к этому вопросу и сделать правильный выбор. Уверен, что казахстанцы поддержат идею строительства АЭС, тем самым внесут свой вклад в развитие страны", – призвал Маулен Ашимбаев.

Фото: Али Галым

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