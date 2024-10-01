Маулен Ашимбаев призвал поддержать строительство АЭС в Казахстане

Актуальные вопросы предстоящего референдума и перспективы развития энергетической отрасли обсудили члены Народного штаба за строительство АЭС во главе со спикером Сената Парламента Мауленом Ашимбаевым с общественностью Жетысу.

Депутаты совместно с экспертами и общественными деятелями также провели ряд встреч с коллективами производственных предприятий и активной молодежью Талдыкоргана.

"Уровень износа действующих угольных электростанций, которые сегодня покрывают потребности населения, достиг критических показателей. Уже складывается энергодефицит и растущая потребность Казахстана в надежных и чистых источниках энергии. Это подчеркивал президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в рамках Послания народу. Действительно, потенциал атомной энергии активно используется во всем мире. В отличие от угольных станций, АЭС не загрязняет воздух и окружающую среду углекислым газом, золой или сбросными водами, содержащими нефтепродукты. Это чистый и устойчивый источник энергии, который будет способствовать динамичному развитию нашей экономики без ущерба для природы", – подчеркнул спикер Сената.

Фото: Али Галым

Члены штаба в рамках информационной работы встретились с коллективом Жетысуской швейной фабрики "Айсулу" и работниками предприятия "Темирбетон", которые всецело поддержали идею строительства АЭС.

Фото: Али Галым

Как подчеркнул Маулен Ашимбаев на встрече с общественностью и активной молодежью региона, современные атомные станции сегодня строятся с использованием самых передовых и проверенных технологий, которые подтвердили свою надежность и не представляют угрозы для жизни человека. Он также акцентировал внимание на том, что со стороны международных экспертных организаций гарантирован надежный контроль на всех этапах работы и эксплуатации АЭС и призвал граждан к активному участию в референдуме во благо страны.

Фото: Али Галым

"Учитывая долгосрочные интересы и быстрорастущие потребности экономики, вопрос строительства АЭС носит стратегический характер. Поэтому поддержка данного вопроса населением имеет огромное значение для развития нашей страны. Главным приоритетом при строительстве атомной электростанции является безопасность людей. Поэтому, если казахстанцы проголосуют "за", АЭС будет построена по самым высоким международным стандартам. Проект будет реализован с учетом всех необходимых мер для обеспечения устойчивости к природным катаклизмам и другим потенциальным рискам. За безопасной эксплуатацией станции будет тщательно следить МАГАТЭ и другие международные организации", – резюмировал председатель Палаты.