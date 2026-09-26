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События

Возгорание произошло на свалке в Уральске

Степной пожар, степные пожары, пожар в степи, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2026 17:03 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
На полигоне твердых бытовых отходов в Уральске загорелся мусор, сообщает Zakon.kz.

Возгорание локализовали на площади 500 кв. метров, не допустив дальнейшего распространения огня.

Пожар произошел на территории полигона ТБО в поселке Зачаганск. На место прибыли подразделения МЧС. К ликвидации возгорания также привлекли силы и средства местных исполнительных органов.

В настоящее время на отдельных участках продолжается проливка мест тления мусора. Потушенные участки рекультивируют грунтом.

Работы по полной ликвидации возгорания продолжаются. Ситуация находится на контроле МЧС.

Ранее пожар разгорелся на свалке в Алматинской области.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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