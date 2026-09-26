Возгорание произошло на свалке в Уральске

На полигоне твердых бытовых отходов в Уральске загорелся мусор, сообщает Zakon.kz.

Возгорание локализовали на площади 500 кв. метров, не допустив дальнейшего распространения огня.

Пожар произошел на территории полигона ТБО в поселке Зачаганск. На место прибыли подразделения МЧС. К ликвидации возгорания также привлекли силы и средства местных исполнительных органов.

В настоящее время на отдельных участках продолжается проливка мест тления мусора. Потушенные участки рекультивируют грунтом.

Работы по полной ликвидации возгорания продолжаются. Ситуация находится на контроле МЧС.

Ранее пожар разгорелся на свалке в Алматинской области.