Возгорание произошло на свалке в Уральске
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
На полигоне твердых бытовых отходов в Уральске загорелся мусор, сообщает Zakon.kz.
Возгорание локализовали на площади 500 кв. метров, не допустив дальнейшего распространения огня.
Пожар произошел на территории полигона ТБО в поселке Зачаганск. На место прибыли подразделения МЧС. К ликвидации возгорания также привлекли силы и средства местных исполнительных органов.
В настоящее время на отдельных участках продолжается проливка мест тления мусора. Потушенные участки рекультивируют грунтом.
Работы по полной ликвидации возгорания продолжаются. Ситуация находится на контроле МЧС.
Ранее пожар разгорелся на свалке в Алматинской области.
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