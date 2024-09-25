Зараженные персики хотели завезти в Казахстан из Узбекистана

В партии свежих персиков, импортированных из Узбекистана, инспекторами Актюбинской областной территориальной инспекции был выявлен карантинный вредитель – восточная плодожорка, сообщает Zakon.kz.

По информации Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК, карантинный фитосанитарный контроль был проведен на Центральном пункте таможенного оформления, где досмотрели партию свежих персиков весом 2,58 тонны, ввезенную автомобильным транспортом из Янгийулского района Ташкентской области Узбекистана.





"Образцы плодов были направлены на экспертизу в Актюбинскую зональную карантинную лабораторию, которая подтвердила наличие восточной плодожорки", – говорится в сообщении.

С целью предотвращения распространения карантинного вредителя зараженная продукция была изолирована и уничтожена.

Ранее сообщалось, что 94 тонны картофеля не пропустили в Жамбылскую область из-за того, что он не соответствовал фитосанитарным требованиям.

