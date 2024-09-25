Тонны картофеля без документов из Жамбылской области вернули в Россию

94 тонны картофеля не пропустили в Жамбылскую область из-за того, что он не соответствовал фитосанитарным требованиям, сообщает Zakon.kz.

В Комитете государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК заявили, что на ФКП "Карасу" Жамбылской области вернули 35 тонн картофеля. Он не соответствовал фитосанитарным требованиям, а точнее на мешках отсутствовала обязательная маркировка.

"В соответствии с КоАП в отношении представителей продукции были применены административные меры, также вся продукция была возвращена в страну-экспортер", – пояснили в ведомстве.

В комитете уточнили, что согласно утвержденным карантинным фитосанитарным требованиям, на каждой упаковке подкарантинной продукции проставляется маркировка. На ней должна быть информация о наименовании продукции, административно-территориальной единице, месте производства.

Кроме того, на ФКП "Сырым" в Западно-Казахстанской области предотвращен ввоз 45 тонн сушеного нута и 14 тонн фруктов в ассортименте. У четырех автотранспортов, перевозящих продукцию, не было фитосанитарного сертификата.

Ранее Зерновой союз Казахстана предложил сократить запрет на ввоз пшеницы в страну.