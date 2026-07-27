Пытались завезти зараженные цветы и зелень: опасную находку сделали в аэропорту Алматы
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В аэропорту Алматы перехватили зараженные цветы и зелень из-за границы. В импортированных из Нидерландов и Армении партиях фитосанитарный контроль обнаружил опасного вредителя – западного цветочного трипса, передает Zakon.kz.
Об этом 27 июля 2026 года сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Казахстана. По данным ведомства, опасное заражение обнаружено в партии салатной зелени из Нидерландов.
Кроме того, вредителя выявили в партии из 600 срезанных цветов, ввезенных из Армении.
"В отношении владельцев продукции возбуждены административные производства по ч. 2 ст. 400 Кодекса РК об административных правонарушениях ("Нарушение законодательства Республики Казахстан в области карантина растений")", – рассказали в ведомстве.
Материалы направлены в суд для принятия процессуального решения.
Ранее председатель Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК Сакен Каныбеков прокомментировал вопрос цикличности массового размножения саранчовых.
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