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События

Пытались завезти зараженные цветы и зелень: опасную находку сделали в аэропорту Алматы

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 18:09 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В аэропорту Алматы перехватили зараженные цветы и зелень из-за границы. В импортированных из Нидерландов и Армении партиях фитосанитарный контроль обнаружил опасного вредителя – западного цветочного трипса, передает Zakon.kz.

Об этом 27 июля 2026 года сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Казахстана. По данным ведомства, опасное заражение обнаружено в партии салатной зелени из Нидерландов.

Кроме того, вредителя выявили в партии из 600 срезанных цветов, ввезенных из Армении.

"В отношении владельцев продукции возбуждены административные производства по ч. 2 ст. 400 Кодекса РК об административных правонарушениях ("Нарушение законодательства Республики Казахстан в области карантина растений")", – рассказали в ведомстве.

Материалы направлены в суд для принятия процессуального решения.

Ранее председатель Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК Сакен Каныбеков прокомментировал вопрос цикличности массового размножения саранчовых.

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Канат Болысбек
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