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Полицейские спасли от мошенников глухонемого карагандинца

Тенге, деньги, денежные переводы, мобильные переводы, мошенничество, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 04:59 Фото: Zakon.kz
Мошенники собирались повесить кредит на глухонемого карагандинца. Полицейские предотвратили это преступление, сообщает Zakon.kz.

Житель Караганды, 28-летний Ерлан, является инвалидом третьей группы из-за нарушений слуха. Еще давно он планировал приобрести легковой автомобиль. Восемь лет назад мужчина даже получил водительское удостоверение.

Ерлан неоднократно обращался в банки за кредитом, но получал отказ, поскольку он испортил свою кредитную историю, затянув с выплатой ежемесячных взносов.

С внешним миром Ерлан общается в основном через социальные сети. Однажды он наткнулся на рекламу, которая вызвала его интерес – автор предлагал помощь в оформлении ссуды, несмотря на испорченную кредитную историю.

Ерлан сразу же связался с ним и пояснил, что ему необходим кредит в размере 3 млн тенге для покупки легкового автомобиля. Неизвестный представился менеджером одного из банков Караганды и уверил, что легко решит его проблему.

Для начала, чтобы начать сбор необходимых документов, Ерлану предложили внести через терминал на указанный в рекламе счет 37 тыс. тенге. После этого он должен был прийти в один из банков по указанному адресу, где менеджер свяжется с ним. Но Ерлан поступил иначе. Вместо того чтобы отправлять неизвестному деньги, он пришел в указанное финансовое учреждение.

Сотрудники банка, поняв, что Ерлана пытаются обмануть интернет-мошенники, вызвали сотрудников киберполиции. Полицейские убедили мужчину, что с ним связались аферисты, и порекомендовали больше не общаться с ними. Так осторожность Ерлана уберегла его от финансовых потерь.

Ранее в рамках оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Туркестанской области выявили факт незаконной продажи запрещенных вейпов.

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