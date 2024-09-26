Бывший чиновник выплатит государству 61 миллион тенге за взяточничество

В суде №2 Костаная вынесли приговор руководителю государственного учреждения "Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов" Министерства сельского хозяйства 53-летнему Жаныбеку Кенесбекову, сообщает Zakon.kz.

По информации kstnews.kz, его признали виновным в получении взяток от руководителей филиалов методического центра в Костанайской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Жамбылской, Карагандинской и других областях республики.

Они платили ему от 50 до 400 тыс. тенге. Общая сумма "поборов", фигурирующая в уголовном деле, составила 1 млн 750 тыс. тенге.

Ранее в Атырау и.о начальника СИЗО получил взятку и избежал заключения.

