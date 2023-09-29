Чиновник Минсельхоза нанес ущерб государству почти на 8 млн тенге

Антикоррупционной службой по Алматы проводится досудебное расследование в отношении генерального директора РГП на ПХВ "Фитосанитария" Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как сказано в сообщении ведомства за 29 сентября 2023 года, должностное лицо вопреки установленному запрету учредил и руководил организацией, занимающейся предпринимательской деятельностью, и безвозмездно с июня 2022 года по настоящее время предоставлял помещение Алматинского областного филиала РГП на ПХВ "Фитосанитария".



"Ущерб от действий подозреваемого государству составил 7,4 млн тенге. Досудебное расследование продолжается. Иная информация, согласно положениям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, в интересах следствия распространению не подлежит". Пресс-служба Антикора

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Ранее руководитель столичного Департамента Агентства РК по противодействию коррупции Шаттык Утеев заявил о завышении цен и объемов в ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы". Эту компанию создали для решения проблем обманутых дольщиков.