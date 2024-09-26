Более 100 сотрудников ДЧС Алматы обошли дома с печным отоплением, разъясняя меры пожарной безопасности

В Алматы продолжаются акции "За безопасность – Вместе" и "Рука помощи", в рамках которых сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям производят подомовой обход частного сектора с печным отоплением.

Как отметил начальник Управления государственного пожарного контроля Константин Канин, данная работа направлена на предметное разъяснение мер пожарной безопасности среди населения в преддверии отопительного сезона.

По его словам, за прошлый отопительный сезон в жилом секторе произошел 231 пожар. Было зафиксировано отравление угарным газом 6 человек и еще 5 человек – природным газом.

"В первую очередь охватываются дома, в которых проживают семьи из социально уязвимых слоев населения, а также одиноко проживающие пожилые люди. На особом контроле у нас 727 частных домов, отапливаемых твердым топливом. В этой работе задействовано более 100 человек личного состава. По итогам обследования домов за счет спонсорских средств устанавливаем датчики угарного газа. В целом с 2018 года датчиками угарного газа оснащены порядка 1,4 тыс. домов семей из категории СУСН", – сказал Константин Канин.

Фото: акимат Алматы

Специалист подчеркнул, что особый акцент делается на мерах по профилактике отравления угарным газом, поскольку обнаружить его можно только при помощи датчиков.

"Угарный газ образуется при неполном сгорании природного газа. Он не имеет ни цвета, ни вкуса, ни запаха. Его можно обнаружить только при помощи датчиков и газоанализаторов. Даже 2-3 вдоха воздуха, содержащего угарный газ, приводят к отравлению и более тяжелым последствиям", – отметил он.

Основные рекомендации для недопущения отравления угарным газом: